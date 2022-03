Regard sur une société qui se maltraite Aix-en-Provence, 3 mars 2022, Aix-en-Provence.

Regard sur une société qui se maltraite Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence

2022-03-03 21:00:00 – 2022-03-03 Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

“”Appréciez-vous notre société moderne ? Moi, de moins en moins”.



Cette société, c’est celle de la fainéantise intellectuelle, du véganisme extrême, et de l’écologie aveugle et surtout de la culpabilité organisée. Une société polarisé où il faut absolument trouver le bonheur quitte à se couper de ses propres racines.



Du grand n’importe quoi.



Une société pourtant remplie d’espoir, d’innovation et de vrais progrès sociaux mais qui ne cesse de s’auto-censurer par manque d’humour.

Alors autant en rire, non ?

Regard, le spectacle humaniste et drôle, est un spectacle d’humour au format stand-up dérivé de l’ouvrage éponyme de Laurent Boghossian. Un spectacle où Laurent parle de nous, de nos travers et de toutes les absurdités du moment et dont il vaut mieux rire

communication.flibustier@gmail.com +33 4 42 27 84 74 https://www.facebook.com/CafeTheatreLeFlibustier

“”Appréciez-vous notre société moderne ? Moi, de moins en moins”.



Cette société, c’est celle de la fainéantise intellectuelle, du véganisme extrême, et de l’écologie aveugle et surtout de la culpabilité organisée. Une société polarisé où il faut absolument trouver le bonheur quitte à se couper de ses propres racines.



Du grand n’importe quoi.



Une société pourtant remplie d’espoir, d’innovation et de vrais progrès sociaux mais qui ne cesse de s’auto-censurer par manque d’humour.

Alors autant en rire, non ?

Café théâtre Le Flibustier 7 Rue Des Bretons Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-24 par