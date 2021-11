Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Regard sur… l’exposition Pontus de Tyard Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Regard sur… l’exposition Pontus de Tyard Chalon-sur-Saône, 19 décembre 2021, Chalon-sur-Saône. Regard sur… l’exposition Pontus de Tyard Musée Vivant Denon 3 Place de l’Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône

2021-12-19 15:30:00 – 2021-12-19 17:00:00 Musée Vivant Denon 3 Place de l’Hôtel de Ville

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire 0 EUR Pontus de Tyard, poète, humaniste et savant est une personnalité marquante du 16e siècle. Accompagné par un guide-conférencier, découvrez l’exposition qui lui est consacrée à l’occasion des 500 ans de sa naissance. +33 3 85 94 74 41 Pontus de Tyard, poète, humaniste et savant est une personnalité marquante du 16e siècle. Accompagné par un guide-conférencier, découvrez l’exposition qui lui est consacrée à l’occasion des 500 ans de sa naissance. Musée Vivant Denon 3 Place de l’Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Chalon-sur-Saône Adresse Musée Vivant Denon 3 Place de l'Hôtel de Ville Ville Chalon-sur-Saône lieuville Musée Vivant Denon 3 Place de l'Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône