Regard sur… l’exposition De terre et de bois Place de l’Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône, dimanche 26 mai 2024.

Regard sur… l’exposition De terre et de bois Place de l’Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Accompagné par un médiateur, découvrez l’exposition De terre et de bois et les résultats de 50 années de fouilles et de recherches archéologiques sur le village potier de Sevrey, qui nous permettent de mieux comprendre la vie au haut Moyen Âge (5e-10e siècle). 3.6 3.6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 15:00:00

fin : 2024-05-26 16:30:00

Place de l’Hôtel de Ville Musée Vivant Denon

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musee.denon@chalonsursaone.fr

