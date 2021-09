Astaffort Le Kiosque Astaffort, Lot-et-Garonne Regard sur les façades du vieil Astaffort Le Kiosque Astaffort Catégories d’évènement: Astaffort

le samedi 18 septembre à 15:00

### Visite commentée par Jean-François Grattieri, architecte. Vestiges d’une fenêtre médiévale, décor d’une porte, forme des appareillages de briques ou de pierres… Chaque immeuble renvoie à une technique de construction, à un style, à un contexte, à une famille. La visite (au départ du Kiosque) est commentée par l’architecte **Jean-François Grattieri.**

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

