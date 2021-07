Arlay Château d'Arlay Arlay, Jura Regard sur les décors et papiers peints du Château d’Arlay Château d’Arlay Arlay Catégories d’évènement: Arlay

Jura

Regard sur les décors et papiers peints du Château d’Arlay Château d’Arlay, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Arlay. Regard sur les décors et papiers peints du Château d’Arlay

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château d’Arlay

Nous vous présentons de nombreuses chutes de papiers peints et de frises colorées, des fins de rouleaux découverts et conservés dans une malle trouvée dans les greniers du château, datés du XIXème siècle. Nous y ajouterons de rares papiers peints du XVIIIème retrouvés sur des murs dans les étages de la maison, des peintures trompe-l’oeil, des ferrures, clés et poignées de porte, des enduits muraux, des parquets, carrelages, moulures de boiseries…

Animation incluse dans le programme de visite du Château d’Arlay. Consultez la fiche Château d’Arlay (Jura)

Découvrez des décors et papiers peints cachés du château en projection sur écran. Château d’Arlay 2 route de Proby 39140 Arlay Arlay Arlay Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arlay, Jura Étiquettes évènement : Autres Lieu Château d'Arlay Adresse 2 route de Proby 39140 Arlay Ville Arlay lieuville Château d'Arlay Arlay