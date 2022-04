Regard sur le Portugal Centre culturel Athanor, 13 mai 2022, Guérande.

Centre culturel Athanor, le vendredi 13 mai à 18:00

Le comité de jumelage Guérande-Castro Marim invite l’écrivain et conférencier franco-portugais, Manuel do Nascimento, , à présenter ses travaux autour de sa publication “Chronologie de l’histoire du Portugal”. Le Portugal, à l’instar de la France, est une création dynastique, celle de la maison capétienne de Bourgogne. Afonso Henriques, le premier roi du Portugal, n’est autre que le fils d’Henri, duc de Bourgogne, petit-fils de Robert 1er, duc de Bourgogne, arrière-petit-fils de Robert II, roi de France et arrière-arrière-petit-fils d’Hugues Capet, roi de France. Actuellement le Portugal est le plus vieil État-Nation du monde. Fondé au XIIe siècle, le royaume de Portugal devient au XVe siècle l’une des principales puissances d’Europe occidentale, jouant un rôle majeur dans les Grandes découvertes et se constituant un vaste empire colonial en Afrique, en Asie, en Océanie, et en Amérique du Sud. Le Portugal a été l’artisan de la première étape de la globalisation + d’infos : [[guerande-castromarim.jumelage@netcourrier.com](guerande-castromarim.jumelage@netcourrier.com)](guerande-castromarim.jumelage@netcourrier.com)

Entrée libre

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne, Guérande Guérande Loire-Atlantique



