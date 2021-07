Regard sur la vie d’un centre hospitalo-universitaire au XXe siècle Institut d’anatomie pathologique, 18 septembre 2021, Strasbourg.

Regard sur la vie d’un centre hospitalo-universitaire au XXe siècle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Institut d’anatomie pathologique

### Découverte de l’exposition « Regard sur la vie d’un centre hospitalo-universitaire au XXe siècle » de Pierre Filliquet présentée dans l’ancien amphithéâtre d’anatomie pathologique. Pour la première fois lors des Journées Européennes du Patrimoine, l’Institut d’anatomie pathologique est ouvert au public. À l’intérieur de l’un des bâtiments historiques de l’Hôpital Civil, l’exposition du travail photographique de Pierre Filliquet propose une vue d’ensemble sur le patrimoine architectural de la Faculté de Médecine et des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, tout en créant un dialogue architectural à travers les époques. Le lieu de l’exposition, l’ancien amphithéâtre d’anatomie pathologique, et son imposante structure en bois de la fin du XIXe siècle sont des témoins rares du passé de la Faculté de Médecine de Strasbourg, habituellement fermé au public. Le parcours de visite, libre, permet de s’imprégner du silence et d’écouter une autre histoire de l’hôpital et de la santé en ville. La présence conjointe de l’artiste, Pierre Filliquet, et d’historien·nes des sciences du Département d’Histoire des Sciences de la Vie et de la Santé permettra également au public d’échanger et de poser des questions, de développer un parcours de visite individualisé.

Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. Accès par l’avant de l’Institut d’anatomie.

Découverte de l’exposition « Regard sur la vie d’un centre hospitalo-universitaire au XXe siècle » de Pierre Filliquet présentée dans l’ancien amphithéâtre d’anatomie pathologique.

Institut d’anatomie pathologique 1 place de l’hôpital, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00