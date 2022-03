Regard – Naomie Kremer Marseille 7e Arrondissement, 29 mai 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Regard – Naomie Kremer American Gallery 10 Rue Des Flots Bleus Marseille 7e Arrondissement

2022-05-29 – 2022-07-17 American Gallery 10 Rue Des Flots Bleus

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement

Vernissage le 29 mai 2022 de 14h à 19h



“La peinture et la vidéo sont mes principaux médias. Bien qu’abstraites, les œuvres incorporent des éléments figuratifs et architecturaux, des formes de lettres et des références à la nature. En jouant sur les détails, la couleur et l’échelle, j’utilise la peinture pour décrire un monde intérieur autrement invisible. Les peintures émergent à travers de couches d’impulsion et d’intention. Mon objectif est de créer une complexité qui rivalise avec celle du monde réel, où des conjonctions ne cessent de stupéfaire, impossible à contenir.”



Dans le cadre du festival PAC.

Retrouvez Naomie Kremer pour son exposition “Regard” à l’American Gallery, du 29 mai au 17 juillet.

https://p-a-c.fr/les-membres/american-gallery

Vernissage le 29 mai 2022 de 14h à 19h



“La peinture et la vidéo sont mes principaux médias. Bien qu’abstraites, les œuvres incorporent des éléments figuratifs et architecturaux, des formes de lettres et des références à la nature. En jouant sur les détails, la couleur et l’échelle, j’utilise la peinture pour décrire un monde intérieur autrement invisible. Les peintures émergent à travers de couches d’impulsion et d’intention. Mon objectif est de créer une complexité qui rivalise avec celle du monde réel, où des conjonctions ne cessent de stupéfaire, impossible à contenir.”



Dans le cadre du festival PAC.

American Gallery 10 Rue Des Flots Bleus Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-18 par