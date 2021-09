Saint-Nazaire Écomusée de Saint-Nazaire Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Regard miroir ou le paysage réinventé Écomusée de Saint-Nazaire Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

La carte postale, simple souvenir d’un lieu ? Par son regard, le photographe nous offre sa vision du Saint-Nazaire qu’il a connu, peaufinée ensuite par l’éditeur. Et si ce petit objet illustré avait plus à nous dire ? Derrière le sujet principal, se lisent d’autres vues, d’autres scènes, d’autres histoires. Les cartes postales composent alors un paysage aux multiples facettes. Exposition le samedi et le dimanche, médiations le dimanche uniquement.

Gratuit. Visite libre en continu. Passe sanitaire obligatoire (+18 ans) et port du masque obligatoire (+12 ans). Réservation d’un créneau conseillé.

L'Écomusée met à l'honneur son fonds de cartes postales à travers une nouvelle exposition
Écomusée de Saint-Nazaire
Avenue de Saint-Hubert, 44600 Saint-Nazaire

