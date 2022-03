Regard extérieur sur son travail en peinture – Académie d’art de Meudon Espace culturel Les Sablons Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

### Par Anne Cheriez, artiste peintre Intervention d’un artiste peintre pour un regard extérieur sur votre travail en peinture : * Travail de critique constructive des travaux de peinture de chacun. * Orientation selon votre recherche. * Réponses techniques ou théoriques. * Démonstrations. * Vous pourrez apporter votre matériel et peindre un nouveau travail ou un travail en cours. Apporter les travaux ou projets à commenter, ou travaux en cours ainsi que tout élément permettant de cerner l’ensemble de votre production artisitque. **Ouvert à tous niveaux.**

40€ les 3h (+ adhésion 30€ si pas encore adhérent)

