Marie Magnin, photographe, a accompagné tout au long de l'année des élèves de CM1 du Pilier Rouge dans le cadre d'une résidence d'artistes en milieu scolaire. Les enfants, appareil photo à la main, ont plongé dans l'univers maritime qui les entoure et exposent des photos réalisées sur les ports de commerce, du Moulin-Blanc, au chantier du Guip ou de leur classe de mer à Crozon.

