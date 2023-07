Visite commentée – Sur inscription uniquement Regard de la Lanterne Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite commentée – Sur inscription uniquement 16 et 17 septembre Regard de la Lanterne

Le regard de la Lanterne a été parachevé en 1613, il y a un peu plus 400 ans ; il constitue la tête du grand aqueduc de Belleville.

Cet aqueduc est le plus important vestige du système d’adduction d’eau qui alimenta les premières fontaines parisiennes grâce à des captages développés à partir du Moyen Âge sur les hauteurs du Nord-Est parisien.

Le regard de la Lanterne est un édifice en rotonde, en fortes pierres de taille et surmonté d’une coupole. À l’intérieur, un double escalier de pierre descend vers le bassin qui reçoit les eaux drainées depuis le sommet de la colline. Une section de la galerie du grand aqueduc (XIIIe / XIVe siècles) est accessible depuis l’intérieur du regard.

Le soin apporté à la construction de l’ensemble est remarquable. C’est un des rares monuments classés au titre des monuments historiques de l’Est Parisien ; il est situé dans un jardin public au milieu du très populaire quartier de la Place des Fêtes à Belleville.

C’est un vestige surprenant et méconnu ; il est pourtant très significatif de la vie à Paris autrefois.

Le regard de la Lanterne témoigne des efforts poursuivis au fil des siècles pour fournir de l’eau aux parisiens, et rappelle l’importance de cette ressource toujours précieuse.

Le regard de la Lanterne a été classé au titre des monuments historiques dès 1899 ; il n’est pas ouvert habituellement au public.

Métro « Place des Fêtes » ou « Télégraphe » / Bus 20 ou 60 ou 48 – Station « Place des Fêtes »

2023-09-16T12:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

