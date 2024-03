Regard d’ailes Quand reviennent les hirondelles Pujols, samedi 30 mars 2024.

Synonymes du printemps, les Hirondelles fascinent l’homme depuis la nuit des temps.

De moins en moins nombreuses dans nos villes comme dans nos campagnes, elles illumineront bientôt notre ciel de leur vol parfait.

Les connaissez-vous ?

Dés leur arrivée, elles ne tarderont pas a` se mettre a` l’ouvrage. Après leur long voyage dans des conditions difficiles, elles seront parmi nous, toujours aussi belles, courageuses, téméraires, précises et volontaires.

Les observez-vous ?

Sous un regard naturaliste mais pas que, illustrée d’anecdotes et d’observations vécues, Magalie Costes du Jardin des Murmures, vous exposera leur mode de vie, leur voyage périlleux, leurs incroyables capacité d’adaptation et combien ces voltigeuses sont extraordinaires.

Nous verrons également que cohabiter avec les Hirondelles relève bien souvent de petits gestes simples et d’un autre regard… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 18:30:00

fin : 2024-03-30 22:30:00

L’Antre-Gargouille

Pujols 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine antre.gargouille@gmail.com

L’événement Regard d’ailes Quand reviennent les hirondelles Pujols a été mis à jour le 2024-03-01 par OT Castillon-Pujols