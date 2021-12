REGARD CINÉMATOGRAPHIQUE « Frida viva la vida » Istres, 13 janvier 2022, Istres.

REGARD CINÉMATOGRAPHIQUE « Frida viva la vida » Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres

2022-01-13 18:30:00 – 2022-01-13 Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès

Istres Bouches-du-Rhône

Au fil de la narration d’Asia Argento, ces deux aspects de l’artiste sont révélés par le biais des paroles de Frida, tirées de ses lettres, journaux intimes et confessions privées. Le film présente tour à tour entretiens, documents originaux, reconstructions captivantes et tableaux de l’artiste conservés dans certains des plus extraordinaires musées du Mexique.

De Giovanni Troilo

Le film présente les deux facettes de Frida Kahlo : d’un côté, l’artiste révolutionnaire, pionnière du féminisme contemporain; de l’autre, l’être humain, victime d’un corps torturé et d’une relation tourmentée.

+33 4 13 22 81 33

