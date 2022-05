Regalia, spectacle sur la cathédrale de Reims Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Regalia, spectacle sur la cathédrale de Reims Reims, 28 mai 2022, Reims. Regalia, spectacle sur la cathédrale de Reims Reims

2022-05-28 – 2022-05-28

Reims Marne Regalia, un spectacle multimédia époustouflant ! A travers une scénarisation en plusieurs actes, revivez l’émotion et la ferveur de la journée du Sacre d’un roi ! Durée : 15 mins de spectacle. Dans le respect des gestes barrières. +33 3 26 77 45 00 https://regalia-reims.fr/ Reims

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Ville Reims lieuville Reims Departement Marne

Reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Regalia, spectacle sur la cathédrale de Reims Reims 2022-05-28 was last modified: by Regalia, spectacle sur la cathédrale de Reims Reims Reims 28 mai 2022 Marne Reims

Reims Marne