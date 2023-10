Cet évènement est passé Encourager la réparation Regain (Ar Gwim) Mellionnec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Mellionnec Encourager la réparation Regain (Ar Gwim) Mellionnec, 21 octobre 2023, Mellionnec. Encourager la réparation Samedi 21 octobre, 15h00 Regain (Ar Gwim) Les réparateurs volontaires sont invités à se rencontrer et à préparer la journée du dimanche 5 novembre afin de présenter leur travail au public de la gratiféria.

La rencontre du samedi 21 octobre fête les 1res Journées Nationales de la Réparation. Tous les militants contre l’obsolescence programée, les personnes intéressées, sont invitées à se faire connaitre, à contacter l’association afin que nous puissions construire un réseau de réparateurs dans le kreiz breizh ou plus large. Regain (Ar Gwim) Route de Pont Laur 22110 Mellionnec Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « a.pdc@free.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Côtes-d'Armor, Mellionnec Autres Lieu Regain (Ar Gwim) Adresse Route de Pont Laur 22110 Mellionnec Ville Mellionnec Departement Côtes-d'Armor

