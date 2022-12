Séjour Randonnées et Bien-être Refugio San Urbez, 13 juillet 2023, Nueno.

Inscriptions via ce lien: https://forms.gle/Pt2KXjsnLPw53WXa8

Du 13 au 17 juillet, dans la Sierra de Guara, en Espagne (près de Nocito). À partir de 12 ans, familles bienvenues. Ce séjour est une invitation à te reconnecter à toi-même par le biais de la nature.

Ce séjour est une invitation à te reconnecter à toi-même par le biais de la nature. Une invitation au dépaysement, à la magie, à la contemplation de la beauté.

Parce que le corps est fondamental dans la pratique de la spiritualité, parce que c’est notre outil d’intuition et de reliance à ce qui nous entoure, à la nature, cette année nous vous proposons un séjour pour allier la pratique de la randonnée et la spiritualité. Spiritualité pour nous rime avec concret. C’est-à-dire que nous te proposerons des expériences qui se vivent par le corps, et qui s’inscrivent dans notre vie quotidienne.

Venir rencontrer ton centre au cœur de la nature sauvage espagnole. Ces espaces d’un beauté à couper le souffle nous emmènent en voyage autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Cet environnement est favorable à l’écoute et à l’émerveillement.

La pratique de la randonnée est merveilleuse pour se retrouver au cœur de son corps, dans une nature époustouflante.

Elle s’associe parfaitement avec la spiritualité pratique qui invite à revenir à soi par l’écoute, la présence, l’émerveillement et la joie.

Une opportunité pour respirer loin du rythme effréné que la vie quotidienne peut parfois imposer.

Une bulle, rien que pour toi.

La pratique corporelle, vos expériences, vos ressentis et la parole bienveillante seront au centre de ce séjour.

Parmi les pratiques de ce séjour

Randonnées à la journée (et probablement randonnée les pieds dans l’eau)

Initiation à l’AMS (Art Martial Sensoriel)

Bain dans des piscines naturelles

Méditation et contemplation

Méditation et marche en silence

Voyage sonore

Connexion à l’esprit de l’Eau

La voix / Chant intuitif dans la nature

Cercle de parole

Pré-requis

Avoir une bonne condition physique, débutants bienvenus.

Le lieu d’accueil

Vous serez logés dans le gîte de San Urbez, en pension complète au cœur de la Sierra de Guara, en Espagne.

Les chambres sont partagées en lit simple (Chambre de 4 à 5 personnes).

Au fil du séjour, vous serez guidés par

Barboka est thérapeute et musicienne. Elle organise des stages et séjours depuis plusieurs années, autour du chamanisme, du féminin sacré, de la reconnexion à soi.

Elle accompagne également en séances individuelles. La bienveillance, le respect de soi et des autres et le rire sont au cœur de sa pratique et de ce qu’elle transmet.

Sylvain est géobiologue, praticien Reiki et un grand amoureux des minéraux et de la Nature. Il aime les partages entre humains, les rencontres, les échanges et transmettre ses expériences à travers ce qu’il vibre, dans la bienveillance et l’écoute de l’autre.

Thomas est accompagnateur en montagne dans les Pyrénées. Depuis 25 ans, il encadre des séjours en raquettes à neige ou à pied. Amoureux des espaces sauvages, il aura à cœur de partager avec vous une immersion au cœur de ces montagnes préservées. Pour donner une autre dimension à notre vécu en montagne, il se forme actuellement en tant que pédagogue à l’Art Martial Sensoriel, pratique issue de l’Aïkido et de la pédagogie perceptive qui vise à développer l’intelligence sensorielle de notre corps vers un déploiement de ses élans de vie. Pour une éducation relationnelle à la Paix en Soi et autour de Soi.

Tarif par personne

Séjour tout compris: 722 € par personne

(460 euros de frais pédagogiques, 50 euros de transport aller-retour Pau-le gite, Hébergement en pension complète 212 euros)

Logement

En chambres partagées de 4 ou 5 personnes, lit simple, pension complète.

Organisation pratique

Départ de Pau à 9h00 le 13 juillet. Thomas, Aurèle et Sylvain vous amènent en covoiturage jusqu’au refuge.

Si certains souhaitent s’y rendre directement c’est possible, consultez nous.

13h00: arrivée au refuge et installation, puis balade et baignade en piscine naturelle.

Le 17 juillet, départ après le déjeuner, vers 14h00.

Inscriptions

Réservation obligatoire – Places limitées (9 places).

Pour vous inscrire merci de remplir le formulaire d’inscription en cliquant sur ce lien:

Si vous avez des questions sur le contenu, vous pouvez contacter Barboka à barbokasoins@gmail.com ou Sylvain à sylvain.arabeyre@gmail.com

Pour le côté sportif, matériel et accès pratique contactez Thomas t.braud@free.fr

Les inscriptions ne seront validées qu’avec la réception du formulaire dûment rempli et la réception des arrhes à hauteur de 225 euros.

En cas d’annulation du stage de votre part avant le 29 juin 2023, la moitié des arrhes (112,5 €) sera remboursée. Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué sauf raison médicale impérieuse justifiée.

Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour (remboursement complet des arrhes) si vous êtes moins de 5 participants.



Barboka