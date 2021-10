Réfugiée politique Serres-Castet, 12 décembre 2021, Serres-Castet.

Réfugiée politique 2021-12-12 – 2021-12-12 Rue Aristide Finco Parc de la Laïcité

Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Par une nuit enneigée, au hasard des rues, une vagabonde trouve refuge auprès d’une statue qui devient son compagnon de solitude… deux barrières métalliques feront l’affaire pour nous ouvrir les portes de son nouvel univers… L’artiste franco-catalane Claire Ducreux, est une artiste de rue parmi les plus inventives. Plusieurs fois récompensée pour ses créations solo, Claire a la magie vissée au corps. Elégance, finesse et sensualité sont ses principaux compagnons de route. A la croisée du théâtre, de la danse, du mime et du clown, cette performance scénique, remplie de belles images, bruitages et musiques est une véritable pépite comme on aimerait en tenir souvent au creux de la main.

Durée : 1h – Dès 5 ans.

Par une nuit enneigée, au hasard des rues, une vagabonde trouve refuge auprès d’une statue qui devient son compagnon de solitude… deux barrières métalliques feront l’affaire pour nous ouvrir les portes de son nouvel univers… L’artiste franco-catalane Claire Ducreux, est une artiste de rue parmi les plus inventives. Plusieurs fois récompensée pour ses créations solo, Claire a la magie vissée au corps. Elégance, finesse et sensualité sont ses principaux compagnons de route. A la croisée du théâtre, de la danse, du mime et du clown, cette performance scénique, remplie de belles images, bruitages et musiques est une véritable pépite comme on aimerait en tenir souvent au creux de la main.

Durée : 1h – Dès 5 ans.

Par une nuit enneigée, au hasard des rues, une vagabonde trouve refuge auprès d’une statue qui devient son compagnon de solitude… deux barrières métalliques feront l’affaire pour nous ouvrir les portes de son nouvel univers… L’artiste franco-catalane Claire Ducreux, est une artiste de rue parmi les plus inventives. Plusieurs fois récompensée pour ses créations solo, Claire a la magie vissée au corps. Elégance, finesse et sensualité sont ses principaux compagnons de route. A la croisée du théâtre, de la danse, du mime et du clown, cette performance scénique, remplie de belles images, bruitages et musiques est une véritable pépite comme on aimerait en tenir souvent au creux de la main.

Durée : 1h – Dès 5 ans.

Claire Ducreux

dernière mise à jour : 2021-09-28 par