REFUGIEE POETIQUE Valras-Plage, 12 mars 2022, Valras-Plage.

REFUGIEE POETIQUE Valras-Plage

2022-03-12 – 2022-03-12

Valras-Plage Hérault

A découvrir en famille dès 7 ans : un poème visuel où danse, mime, clown et théâtre visuel se rencontrent et s’unissent pour former un seul et unique langage au service des émotions.

Sur réservation auprès du Palais de la Mer

A découvrir en famille dès 7 ans : un poème visuel où danse, mime, clown et théâtre visuel se rencontrent et s’unissent pour former un seul et unique langage au service des émotions. Sur réservation auprès du Palais de la Mer.

A découvrir en famille dès 7 ans : un poème visuel où danse, mime, clown et théâtre visuel se rencontrent et s’unissent pour former un seul et unique langage au service des émotions.

Sur réservation auprès du Palais de la Mer

palais de la mer

Valras-Plage

dernière mise à jour : 2022-02-09 par