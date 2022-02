Refugee integration? Critical reflections on history and the present university of potsdam Potsdam Catégorie d’évènement: Potsdam

Ce cours intensif se penche sur l’histoire mondiale des processus de recherche des refugiés : il explore les nombreux défis auxquels les réfugiés et les migrants sont confrontés et les opportunités qu’ils créent dans les pays d’accueil. L’objectif de ce cours est de fournir aux étudiants le langage théorique et conceptuel nécessaire pour donner un sens aux processus historiques de recherche de refugiés et d’intégration, ainsi que de permettre un échange entre les perspectives des étudiants et les idées des spécialistes sur les processus d’intégration dans la ville de Potsdam en Allemagne. **Profils des étudiants :** histoire, sciences politiques, sciences humaines, droit, philosophie **Niveau :** Licence 3 et Master 1 et 2

bourse de mobilité EDUC

