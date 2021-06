Nantes Nantes Centre et Quartiers Loire-Atlantique, Nantes Refugee Food Festival Nantes Centre et Quartiers Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Les restaurants nantais confient leurs fournaux à des cuisiniers réfugiés. Du 21 juin au 7 juillet 2021, la carte des restaurants nantais s’enrichit de plats co-créés par des cuisiniers réfugiés : menus à quatre mains ou cartes blanches, ces collaborations inédites vous feront découvrir des saveurs venues d’ailleurs et révéleront des talents ! Réservations directement auprès des restaurants, places limitées dans le respect des mesures sanitaires. Programmation : Du lundi 21 au samedi 26 juin 2021 : Déjeuner soudanais par Mosalam AlsedeagLA CANTINE FERMIÈRE, 10 rue de Mayence, NantesRéservations : 07 69 17 76 66 Vendredi 25 juin 2021 : Dîner érythréen par Tedros Brhane AsgodomLA MANDALE, 32 rue Léon Jamin, NantesRéservations : 02 28 44 21 34 Mercredi 30 juin et jeudi 1er juillet 2021 : Dîner érythréen par Efrem Tsegay / Menu végétarien CHACHA, 9 rue de la Bleterie, Nantes Réservations : 09 83 88 83 53 Mercredi 30 juin 2021 à 14h30 : Atelier de cuisine soudanaise par Ashraf Salim COCOTTE SOLIDAIRE, 1 Ile de Versailles, NantesRéservations Jeudi 1er juillet 2021 à 16h30 : Atelier de cuisine soudanaise par Ashraf Salim COCOTTE SOLIDAIRE, 1 Ile de Versailles, NantesRéservations Samedi 3 juillet 2021 : Déjeuner daghestanais par Alpiat AlikhanovaLE CAFÉ BÉCOT, 1 rue du Cheval Blanc, NantesRéservations : 02 51 17 83 81 Mercredi 7 juillet 2021 : Dîner syrien par Abdulmalek Roumia L’U.NI, 36 rue Fouré, NantesRéservations : 02 40 75 53 05 Nantes Centre et Quartiers . Nantes

