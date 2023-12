Exposition d’aquarelle Refuge Saint Jacques Lescar, 9 décembre 2023 10:00, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

Cécile Van Espen présentent ses aquarelles.

ventes de sandwichs et pâtisseries au profit du téléthon.

2023-12-09 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Refuge Saint Jacques Rue Callebraque

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Cécile Van Espen presents her watercolors.

sandwich and pastry sales in aid of the telethon

Cécile Van Espen presenta sus acuarelas.

venta de bocadillos y pasteles a beneficio del telemaratón

Cécile Van Espen präsentieren ihre Aquarelle.

verkauf von Sandwiches und Gebäck zu Gunsten des Telethon

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Pau