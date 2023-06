Exploration historique de l’île de Sainte-Lucie : balade au cœur d’un patrimoine millénaire et d’une nature préservée Refuge littoral de Sainte-Lucie Port-la-Nouvelle, 17 septembre 2023, Port-la-Nouvelle.

Laissez-vous guider à travers les chemins pittoresques de l’île de Sainte-Lucie, à la découverte des traces de son histoire millénaire.

Cette visite vous révélera l’exploitation de la pierre depuis l’Antiquité, l’héritage monastique de l’île, ainsi que la longue tradition agricole qui s’y est développée. Plus récemment, vous découvrirez comment l’île a été préservée en tant que réserve naturelle régionale.

La promenade offre également des panoramas spectaculaires sur les paysages côtiers de l’Aude : vastes lagunes, grandes plages de sable, anciens salins, et les majestueux massifs environnants de la Clape et des Corbières orientales.

À la fin du parcours, vous serez chaleureusement accueillis par Eric et Rozenn au tout nouveau refuge littoral de Sainte-Lucie, récemment ouvert aux visiteurs et aux promeneurs.

Dans la grande halle, une exposition vous plongera dans la métamorphose de cet ancien domaine agricole et vous fera découvrir la passion des femmes et des hommes qui se sont engagés dans ce projet de restauration du patrimoine bâti, un véritable défi dans un site isolé.

Refuge littoral de Sainte-Lucie Chemin de Sainte-Lucie, 11210 Port-la-Nouvelle Port-la-Nouvelle 11210 Aude Occitanie 09 88 18 18 79 https://refuge-littoral-sainte-lucie.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 43 82 30 »}] Un refuge pour les hommes, la faune et la flore.

Il y a une dizaine d’années, cet ancien domaine agricole menaçait de tomber en ruine et restait fermé au public.

En 2015, le conservatoire du littoral et ses partenaires conscients de sa valeur et de ses potentialités, décident de donner une nouvelle vie à ce vaste ensemble bâti, témoignant des activités agricoles sur l’île de Sainte-Lucie. Avec pour ambition d’offrir à un public d’amoureux de la nature, la possibilité d’une étape insolite au sein de ce lieu unique, au cœur du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée.

Restauré avec un profond respect de l’esprit des lieux par des architectes et des artisans du patrimoine, le refuge littoral peut aujourd’hui accueillir les promeneurs, à pied ou vélo, désireux de passer une nuit ou deux dans cet environnement d’exception. Aire de stationnement près de la maison éclusière de Sainte Lucie. Accès au refuge à pied ou à vélo. Nos amis à 4 pattes ne sont pas autorisés. pied.

