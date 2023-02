Collecte Intermarché Vergy Refuge l amour des chats 52 Saint Dizier Catégorie d’Évènement: Saint-Dizier

Collecte Intermarché Vergy Refuge l amour des chats 52, 4 février 2023, Saint Dizier. Collecte Intermarché Vergy Samedi 4 février, 10h00 Refuge l amour des chats 52 Collecte de croquettes, patées, litières pour chats chatons, ainsi que des produits désinfectants et lingettes désinfectantes, sacs poubelles de 30l, essuie tout… Refuge l amour des chats 52 Intermarché Vergy, 52100 St Dizier Saint Dizier Saint Dizier 52100

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T10:00:00+01:00

2023-02-04T19:00:00+01:00 Illustration pour l’événement Collecte Intermarché Vergy

Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Dizier Autres Lieu Refuge l amour des chats 52 Adresse Intermarché Vergy, 52100 St Dizier Saint Dizier Ville Saint Dizier lieuville Refuge l amour des chats 52 Saint Dizier

Refuge l amour des chats 52 Saint Dizier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/

