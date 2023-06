Tartes flambées et chansons françaises Refuge du Gruckert Reichsfeld, 1 juillet 2023, Reichsfeld.

Reichsfeld,Bas-Rhin

Soirée sous les étoiles dans la joie et la convivialité.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . EUR.

Refuge du Gruckert

Reichsfeld 67140 Bas-Rhin Grand Est



Evening under the stars in joy and conviviality

Una noche de diversión bajo las estrellas

Abend unter den Sternen in Freude und Geselligkeit

Mise à jour le 2023-06-24 par Office de tourisme du pays de Barr