Saintes Sur les chemins de Compostelle : une exposition enrichissante et des ressources pratiques Refuge des pélerins de Compostelle Saintes, 16 septembre 2023, Saintes. Sur les chemins de Compostelle : une exposition enrichissante et des ressources pratiques 16 et 17 septembre Refuge des pélerins de Compostelle Gratuit. Entrée libre. Plongez dans l’univers des chemins de Compostelle à travers une exposition immersive qui vous fera découvrir l’histoire et les traditions de ce parcours spirituel.

Vous y trouverez une abondante documentation pour vous accompagner dans votre propre pèlerinage, ainsi que la possibilité de recevoir votre credencial, le précieux passeport du pèlerin.

Des renseignements détaillés sont également disponibles pour répondre à toutes vos questions. Enfin, ne manquez pas l’opportunité de visiter le Refuge, un lieu accueillant pour les pèlerins en quête de repos et de ressourcement. Refuge des pélerins de Compostelle Rue Saint-Eutrope, 17100 Saintes Saintes 17100 Saint-Eutrope Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Refuge de pèlerins attenant à une église du XIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

Refuge de pèlerins attenant à une église du XIe siècle.

