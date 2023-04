Fête de la science à l’écomusée Refuge des animaux Saint-Léger-les-Mélèzes Office de Tourisme du Champsaur & Valgaudemar Saint-Léger-les-Mélèzes Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

2023-10-07 14:00:00 – 2023-10-07 17:30:00

Fête de la science à l'écomusée
Refuge des animaux
Chemin du Veyre
Saint-Léger-les-Mélèzes
Hautes-Alpes

Les sciences se cachent partout dans notre quotidien et elles ne sont pas réservées aux « spécialistes ». Venez expérimenter, observer, soyez curieux. Un moment à l'écomusée pour s'initier et comprendre la nature mais pas que…

lerefugedesanimaux@orange.fr
+33 4 92 21 47 78

