Les Voyages de Rencontre Refuge de l’Oule Saint-Lary-Soulan, 26 juillet 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

« Ce sont les rencontres qui rendent la vie digne d’être vécue » (Guy de Maupassant)

Soirée Conte au refuge de l’Oule avec la conteuse d’Estonie Ena Mets. Histoires,liées au voyage, à l’âme, aux rencontres, à donner et recevoir..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . .

Refuge de l’Oule SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



« It is encounters that make life worth living » (Guy de Maupassant)

Storytelling evening at the refuge de l’Oule with Estonian storyteller Ena Mets. Stories, linked to travel, the soul, encounters, to give and receive.

« Son los encuentros los que hacen que merezca la pena vivir » (Guy de Maupassant)

Noche de cuentos en el refugio de l’Oule con la narradora estonia Ena Mets. Historias relacionadas con los viajes, el alma, los encuentros, dar y recibir.

« Es sind die Begegnungen, die das Leben lebenswert machen » (Guy de Maupassant)

Märchenabend im Refuge de l’Oule mit der estnischen Märchenerzählerin Ena Mets. Geschichten, die mit Reisen, der Seele und Begegnungen verbunden sind, zum Geben und Nehmen.

