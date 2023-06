Rendez-vous au sommet – Refuge de l’Oule Refuge de l’Oule Saint-Lary-Soulan, 3 juillet 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Animations en refuge.

Après votre randonnée, profitez d’une pause en refuge pour découvrir deux espèces emblématiques qui arpentent le massif Pyrénéen : l’ours et le loup..

Refuge de l’Oule SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Activities in the refuge.

After your hike, take a break in a refuge to discover two emblematic species that roam the Pyrenees: the bear and the wolf.

Actividades en el refugio.

Después de su excursión, haga una pausa en un refugio para descubrir dos especies emblemáticas que deambulan por los Pirineos: el oso y el lobo.

Animationen in der Berghütte.

Nutzen Sie nach Ihrer Wanderung eine Pause in einer Berghütte, um zwei emblematische Tierarten zu entdecken, die das Pyrenäenmassiv durchstreifen: den Bären und den Wolf.

