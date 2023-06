CONCERT DAFNÉ KRITHARAS / COSMOJAZZ Refuge de Loriaz Vallorcine, 27 juillet 2023, Vallorcine.

Vallorcine,Haute-Savoie

Chanteuse franco grecque, Dafné Kritharas trouve son inspiration dans un répertoire né de la convergence des cultures qui ont cohabité pendant quatre siècles sous l’Empire Ottoman..

2023-07-27 à 12:00:00 ; fin : 2023-07-27 . .

Refuge de Loriaz

Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



A Franco-Greek singer, Dafné Kritharas finds her inspiration in a repertoire born of the convergence of cultures that coexisted for four centuries under the Ottoman Empire.

Cantante franco-griega, Dafné Kritharas encuentra su inspiración en un repertorio nacido de la convergencia de culturas que coexistieron durante cuatro siglos bajo el Imperio Otomano.

Die griechisch-französische Sängerin Dafné Kritharas findet ihre Inspiration in einem Repertoire, das aus der Konvergenz der Kulturen entstanden ist, die vier Jahrhunderte lang unter dem Osmanischen Reich zusammenlebten.

