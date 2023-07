Camp de Scoutisme EEDF lutins Refuge Chapouilloux Chalmazel-Jeansagnière, 9 juillet 2023, Chalmazel-Jeansagnière.

Camp de Scoutisme EEDF lutins 9 – 16 juillet Refuge Chapouilloux 225 €

Projet éducatif

L’éducation par l’action : C’est en menant différentes actions (jeux, ateliers, projets, activités de service, moments de la vie quotidienne, …) que l’enfant apprend.

La vie en petit groupe : la vie au sein d’un petit groupe de pairs aux relations intenses offre aux jeunes un lieu idéal de découverte de soi et des autres.

Le développement personnel : au fil des actions menées, chaque jeune est invité à faire des découvertes personnelles dans les domaines de son développement.

L’engagement et le cadre symbolique : la loi scoute énonce les valeurs auxquelles les enfants et les jeunes sont invités à adhérer.

La vie en plein air : par la vie en plein air, le scout découvre sa propre dimension et ses propres limites. Le milieu naturel lui offre défis, partages de moments difficiles ou exaltants, émerveillements et découvertes spirituelles. Il développe ainsi des attitudes et des comportements responsables envers l’environnement.

La relation adultes / jeunes : confiant en chacun, l’animateur développe une relation d’écoute, de partage et de respect permettant à tous de grandir. Il veille à soutenir et à expliquer plutôt qu’à imposer.

Retrouvez le projet complet des Eclaireuses et Eclaireurs de France, l’Association laïque du Scoutisme français sur https://www.eedf.fr/projet-educatif/

