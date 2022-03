Réfractions et réflexions – Trybucki, Eldar, Dunn, Saunders Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône 6 6 Concert pour soprano et électronique.



“La performance de Juliet Fraser, soprano tout terrain, est exceptionnelle…. Rebecca Saunders est une des grandes figures d’aujourd’hui.” Pierre Gervasoni, Le Monde.



Avec

Soprano Juliet FRASER

Électronique Alexis BASKIND



Sur les œuvres de

Adrien TRYBUCKI

Sivan ELDAR

Lawrence DUNN

Rebecca SAUNDERS



