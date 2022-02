Réfractions et réflexions, Modulation #8 Opéra de Marseille (Foyer Ernest Reyer), 6 mars 2022, Marseille.

MODULATION #8 – RÉFRACTIONS ET RÉFLEXIONS, Juliet Fraser Les Modulations DIM. 6 MARS 2022 – 11H CONCERT POUR SOPRANO ET ÉLECTRONIQUE OPÉRA DE MARSEILLE (FOYER ERNEST REYER) DURÉE 1h00 PASS VACCINAL & PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES AVEC Juliet Fraser, soprano Alexis Baskind (Ircam), réalisation informatique musicale ŒUVRES DE Adrien Trybucki, « Rapides Diaprés » 2019 Sivan Eldar, « Heave » 2019 Lawrence Dunn, « While we are both » 2017 Rebecca Saunders, « The Mouth » 2020 «La performance de Juliet Fraser, soprano tout terrain, est exceptionnelle…. Rebecca Saunders est une des grandes figures d’aujourd’hui. » Pierre Gervasoni, Le Monde Le répertoire toujours grandissant d’œuvres pour voix et électroniques est remarquablement varié. De premières expériences telles que Philomel de Milton Babbitt (1964) ou Three Voices de Morton Feldman (1982) ont immédiatement révélé l’étendue des possibles. Le programme d’aujourd’hui s’ouvre sur une œuvre d’Adrien Trybucki dans laquelle la voix est capturée, multipliée et réfractée en temps réel jusqu’à ce que l’image originale se perde dans une véritable galerie des glaces. Sivan Eldar décrit Heave comme « une œuvre qui interroge les frontières entre la matière, entre les formes… qui raconte une histoire de croissance : de la terre, de son propre corps et, finalement, de la mémoire ». Lawrence Dunn utilise un système d’accord ‘‘Just Intonation’’ pour créer une piste de fond synthétisée d’une brillante harmonie qui tantôt porte la voix, tantôt l’englobe. Rebecca Saunders décrit la bouche comme « le seuil entre deux mondes : l’intérieur et l’extérieur ». Dans son travail radicalement original, l’utilisation de l’électronique facilite l’éclatement de la voix singulière et permet une étrange immersion dans les extrémités de ses sons. EN CO-RÉALISATION AVEC LA VILLE DE MARSEILLE – OPÉRA

Opéra de Marseille (Foyer Ernest Reyer) 2 Rue Molière, 13001 Marseille



2022-03-06T11:00:00 2022-03-06T12:00:00