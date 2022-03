Reformulation des parfums anciens avec les étudiants du master FOQUAL Jardins du musée international de la parfumerie Mouans-Sartoux Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Jardins du musée international de la parfumerie, le samedi 4 juin à 10:30

Visite sur le projet : Reformulation des parfums anciens avec les étudiants du master FOQUAL Nadine Ghallab et Aurèlie Belme Découverte des parfums anciens lors d’une visite commentée avec une médiatrice culturelle.

Sur inscription

