Réflexions sur les collections des musées de l’IFAN Institut national d’histoire de l’art (INHA), 5 mai 2021-5 mai 2021, Paris.

Réflexions sur les collections des musées de l’IFAN

Institut national d’histoire de l’art (INHA), le mercredi 5 mai à 10:00

**Intervenante**

Yaël Biro (MET, New York)

**À propos de ce séminaire**

Pour la deuxième année, ce séminaire de recherche entend explorer l’usage des objets en histoire et en histoire de l’art, que ce soit comme sujets d’études ou témoins. Sans hiérarchie préalable de qualité ou de nature, il s’agit d’interroger les statuts et les usages des objets dans le temps. Ainsi, nous questionnons la capacité des sciences historiques à mener une histoire comparée et internationale qui adresse la singularité des objets tout au long de leur existence, en saisissant aussi leur transformation (remploi, traduction, restauration, conservation, exposition, etc.). En nous appuyant sur des études de cas, que ce soit en histoire, histoire de l’art, sociologie, anthropologie, archéologie…, nous embrassons des objets extraordinaires (objets miraculeux et magiques, œuvres d’art, objets anciens) comme des objets communs (objets du quotidien, utiles, populaires). Il conviendra d’interroger les catégories qui permettent de saisir et penser les choses – marchandises ou œuvres, objets anciens, d’occasion ou neufs, authentiques ou faux, abandonnés ou transmis, protecteurs ou médicinaux. Pour fnir, ce séminaire propose de réféchir aux manières de mobiliser, de décrire et d’écrire les objets dans les sciences humaines et sociales.

En partenariat avec [l’université de Berne](https://www.unibe.ch/accs_direct/informations_en_francais/index_fra.html)

[Voir le programme complet du cycle de séminaires](https://invisu.cnrs.fr/seminaires-et-conferences/)

Modalités à venir

Usages « historiens » des objets

Institut national d’histoire de l’art (INHA) 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs Paris Paris 2e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-05T10:00:00 2021-05-05T13:00:00