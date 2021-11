Penne Mairie de Penne Penne, Tarn Réflexions autour d’un marché pennol Mairie de Penne Penne Catégories d’évènement: Penne

Tarn

Réflexions autour d’un marché pennol Mairie de Penne, 2 décembre 2021, Penne. Réflexions autour d’un marché pennol

Mairie de Penne, le jeudi 2 décembre à 18:30

Bonjour à tous, Sous l’impulsion de quelques producteurs locaux, l’idée d’un marché pennol revoit le jour. Nous souhaitons convier toutes les personnes intéressées par le sujet (en tant qu’exposant, producteur, commerçant local, habitant, épicurien, et autres) à venir réfléchir ensemble aux modalités (qui, comment, où, quand…). Merci d’inscrire vos disponibilités d’ici mercredi 10/11 : Nous vous communiquerons ensuite la date retenue. A très bientôt, Erika et Elisabeth Pour la commision « Economie, production locale, emploi, tourisme » Mairie de Penne – Réunions Mairie de Penne 81140 PENNE Penne Prat Fieyral Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T18:30:00 2021-12-02T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Penne, Tarn Autres Lieu Mairie de Penne Adresse 81140 PENNE Ville Penne lieuville Mairie de Penne Penne