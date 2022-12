Reflets // Saison Ah? (Cirque) Parthenay, 18 décembre 2022, Parthenay .

Reflets // Saison Ah? (Cirque)

Chapelle des Cordeliers Rue Baptiste Marcet Parthenay Deux-Sèvres Rue Baptiste Marcet Chapelle des Cordeliers

2022-12-18 16:30:00 – 2022-12-18

Rue Baptiste Marcet Chapelle des Cordeliers

Parthenay

Deux-Sèvres

Duo acrobatique sous chapiteau chauffé. Au-delà les prouesses circassiennes, les deux acrobates nous entraînent dans un univers poétique et enchanteur singulier où tout devient possible. Après leur magnifique « Entre chien et loup » accueilli au Festival Ah? en 2018, voici une nouvelle pépite à découvrir en famille. Notre cadeau de Noël !

Cirque et duo acrobatique

Familial dès 5 ans

Duo acrobatique sous chapiteau chauffé. Au-delà les prouesses circassiennes, les deux acrobates nous entraînent dans un univers poétique et enchanteur singulier où tout devient possible. Après leur magnifique « Entre chien et loup » accueilli au Festival Ah? en 2018, voici une nouvelle pépite à découvrir en famille. Notre cadeau de Noël !

Cirque et duo acrobatique

Familial dès 5 ans

+33 5 49 71 22 37

Reflets Saison Ah (Cirque)

Rue Baptiste Marcet Chapelle des Cordeliers Parthenay

dernière mise à jour : 2022-12-09 par