REFLETS DU CINÉMA : PAPICHA Renazé, 2 octobre 2021, Renazé.

REFLETS DU CINÉMA : PAPICHA 2021-10-02 20:30:00 – 2021-10-02 22:15:00 Place de l’Avant-Garde Cinéma Le Vox

Renazé Mayenne Renazé

“Dans les années 90, Nedjma habite une cité universitaire d’Alger avec ses amies et rêve de devenir styliste. Libre et pleine de fougue, elle profite des nuits de la capitale pour danser et vendre ses créations aux autres « papichas », les jolies jeunes filles algéroises. Face à la dégradation de la situation dans son pays, à la montée de la violence et de l’extrémisme religieux qui s’abattent sur elle et ses proches, Nedjma fait le choix de l’insoumission et décide d’organiser un défilé de mode dans sa cité universitaire.

Depuis quelques années, des cinéastes algériens nous offrent enfin leur vision de la décennie noire, sujet longtemps resté tabou. Celle de Mounia Meddour propose d’aborder cette terrible période par le prisme de la jeunesse, de la rage de vivre et de la sororité. La dureté du contexte est contrastée par la présence solaire des actrices, notamment Lyna Khoudri, exceptionnelle dans le rôle principal de cette « papicha » sans concession lorsqu’il s’agit de continuer à vivre comme elle l’entend. Ces grandes interprètes, la caméra ne les quitte jamais, suivant au plus près leurs visages, leurs mouvements et leurs cris. Ces plans, serrés, saccadés sont à l’image de ce que vit l’héroïne : oppressants mais débordants de vie. Tout le long du film le regard de la caméra s’oppose à celui des hommes que Nedjma rencontre. L’un sublime et valorise, l’autre juge et rabaisse. Dans cette célébration de l’insoumission des femmes, « Papicha » a une portée universelle. Annulé à la dernière minute et sans explication en Algérie, le film a tout de même représenté son pays aux Oscars 2020.”

(source www.lesrefletsducinema.com)

Dans le cadre du Festival “Les Reflets des Cinémas Africains” organisé par Atmosphères 53, découvrez Papicha de Mounia Meddour.

