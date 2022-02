Reflets de faïence, la Loire pour décor Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire, 4 mai 2022, Cosne-Cours-sur-Loire.

Reflets de faïence, la Loire pour décor

Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire, le mercredi 4 mai à 18:00

Présentée par l’équipe du musée Les faïences de Nevers constituent un véritable « livre ouvert sur la Loire ». Si le fleuve a largement contribué à la diffusion de ce trésor du Patrimoine nivernais avec l’aide des mariniers, il est aussi à l’origine des décors les plus originaux et les plus recherchés. L’emblématique bleu de Nevers a ainsi magnifié la Loire sur ces pièces de céramique qui font la part belle au petit peuple de la Loire, à ses croyances et activités pour la plupart aujourd’hui révolues. Les mariniers, pêcheurs, haleurs, baliseurs, charpentiers… animent les flots, les berges et les ponts, les saints patrons bénissent les commanditaires fortunés et les paysages de Loire s’exportent ainsi loin de la Loire nivernaise qui les a vues naître et inspirées. Le musée de la Loire vous invite à feuilleter ce livre ouvert à travers des visites commentées des collections Loire et de l’exposition temporaire Reflets de faïence. L’équipe du musée vous accompagnera alternativement en trois groupes dans la découverte des thématiques chères aux faïenciers de Nevers : les métiers, les croyances et la navigation. Vous vous familiariserez également avec les techniques et l’histoire de la céramique en découvrant les pièces exceptionnelles rassemblées pour l’occasion dans l’exposition.

Gratuit, réservation obligatoire au 03 86 26 71 02

Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Place de la Résistance 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T18:00:00 2022-05-04T19:30:00