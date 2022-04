Reflets de faïence, la Loire pour décor Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire, 16 avril 2022, Cosne-Cours-sur-Loire.

Reflets de faïence, la Loire pour décor

du samedi 16 avril au samedi 17 décembre à Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire

La faïence « à décor de Loire » se développe principalement dans la seconde moitié du 18e siècle alors que l’âge d’or de la batellerie est déjà atteint. Ce nouveau genre de production artistique est un reflet, voire une conséquence de la prospérité du commerce et transport fluvial. Elle est également induite par une popularisation de l’offre. La vie autour du fleuve devient dès lors l’un des sujets privilégiés des faïenciers. Les scènes représentées se révèlent diverses, qu’il s’agisse d’activités directement liées à l’utilisation du cours d’eau : le transport des hommes et marchandises, le balisage, la pêche ; ou encore des métiers liés à son économie : charpentier, lavandière, tonnelier, vigneron, cordier… Ces décors s’adaptent à toutes les formes : assiette, saladier, plat à barbe, pichet ou gourde, vase, etc. A travers cette exposition, plongez dans l’univers de la faïence d’art : son histoire, ses techniques traditionnelles de fabrication et décoration. Explorez enfin la vie des Hommes de la Loire pour y découvrir leurs pensées ou croyances et les nombreuses activités exercées auprès du fleuve. **Une rencontre entre Loire et faïence.**

Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Place de la Résistance 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

