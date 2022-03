Réflection sur la biodiversité Nay, 12 mars 2022, Nay.

Réflection sur la biodiversité Maison Carrée 13 Place de la République Nay

2022-03-12 – 2022-03-12 Maison Carrée 13 Place de la République

Nay Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Dans le cadre du Mois du climat, “le climat et moi”, venez participer à un rendez-vous sur le thème de la biodiversité et l’homme.

Mois de 1% du territoire français est classé en protection forte pour la biodiversité (0,6%), l’objectif européen, puis français, est d’arriver à 10% du territoire fortement protégé d’ici à 2030.

et en autorisant que la promenade ou les recherches scientifiques.

L’idée est d’avoir des zones protégées, notamment en Pays de Nay, en libre évolution :

– une restauration naturelle de la nature

– libre évolution et gestion naturelle des systèmes écologiques

– Colonisation naturelle des espèces

Un film sera également projeté.

Dans le cadre du Mois du climat, “le climat et moi”, venez participer à un rendez-vous sur le thème de la biodiversité et l’homme.

Mois de 1% du territoire français est classé en protection forte pour la biodiversité (0,6%), l’objectif européen, puis français, est d’arriver à 10% du territoire fortement protégé d’ici à 2030.

et en autorisant que la promenade ou les recherches scientifiques.

L’idée est d’avoir des zones protégées, notamment en Pays de Nay, en libre évolution :

– une restauration naturelle de la nature

– libre évolution et gestion naturelle des systèmes écologiques

– Colonisation naturelle des espèces

Un film sera également projeté.

+33 5 59 13 99 65

Dans le cadre du Mois du climat, “le climat et moi”, venez participer à un rendez-vous sur le thème de la biodiversité et l’homme.

Mois de 1% du territoire français est classé en protection forte pour la biodiversité (0,6%), l’objectif européen, puis français, est d’arriver à 10% du territoire fortement protégé d’ici à 2030.

et en autorisant que la promenade ou les recherches scientifiques.

L’idée est d’avoir des zones protégées, notamment en Pays de Nay, en libre évolution :

– une restauration naturelle de la nature

– libre évolution et gestion naturelle des systèmes écologiques

– Colonisation naturelle des espèces

Un film sera également projeté.

©mc

Maison Carrée 13 Place de la République Nay

dernière mise à jour : 2022-03-05 par