Refête de la Saint Martin Saint-Martin-d’Arrossa, 13 novembre 2021, Saint-Martin-d'Arrossa.

Refête de la Saint Martin Saint-Martin-d’Arrossa

2021-11-13 – 2021-11-13

Saint-Martin-d’Arrossa Pyrénées-Atlantiques Saint-Martin-d’Arrossa

11h défilé depuis la place Eyharce (petite place à l’entrée du village près du pont) vers Lamin Kantxa (trinquet d’Arrossa accolé au fronton) avec Txarangaita. 12h apéritif suivi du repas (sur inscription avant le 7 novembre) : saucisse piperade-cochon de lait haricots-fromage-dessert. 16h, jeux de 7 à 77 ans. 19h talo.

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans et 2 mois (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

+33 7 49 54 33 65

Arrossa

Saint-Martin-d’Arrossa

