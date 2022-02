Référent du site compostage partagé Maison de la Nature et de l’Environnement Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Maison de la Nature et de l’Environnement, le jeudi 16 juin à 18:00

Objectifs : Connaître les techniques et savoir composter Savoir expliquer les consignes d’utilisation d’une installation de compostage partagé Savoir diagnostiquer une installation de compostage

Entrée sur inscription, 18 places

3 ans pour réduire nos déchets de 15 kg par an et par habitant, tel est l’objectif fixé par le plan « territoire zéro déchet zéro gaspillage » lancé par Bordeaux Métropole et l’Ademe. Maison de la Nature et de l’Environnement 3 Rue de Tauzia, 33800 Bordeaux Bordeaux Saint-Jean Gironde

