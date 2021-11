Bordeaux Maison du projet urbain et de la vie quotidienne Bordeaux Bastide Bordeaux, Gironde Référent de site Maison du projet urbain et de la vie quotidienne Bordeaux Bastide Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Maison du projet urbain et de la vie quotidienne Bordeaux Bastide, le vendredi 26 novembre à 14:00

Alternant théorie et pratique, cette formation vous permettra d’aborder de nombreuses questions autour de la mise en œuvre de sites de compostage collectif.

Nombre de places : 18. Inscription obligatoire.

Vous habitez dans une résidence, un lotissement, une copropriété et vous souhaitez créer ou vous occuper d’un site de compostage partagé ? Maison du projet urbain et de la vie quotidienne Bordeaux Bastide 24 Rue du Professeur Calmette 33100 Bordeaux Bordeaux Gironde

2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T17:30:00

