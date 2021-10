Villenave-d'Ornon Maison du projet urbain et de la vie quotidienne,La Bastide Gironde, Villenave d'Ornon Référent de site compostage partagé Maison du projet urbain et de la vie quotidienne,La Bastide Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Maison du projet urbain et de la vie quotidienne, La Bastide, le vendredi 26 novembre à 14:00

Objectifs : Connaître les techniques et savoir composter Savoir expliquer les consignes d’utilisation d’une installation de compostage partagé Savoir diagnostiquer une installation de compostage Intervenant : Au Ras du sol

18 places par date

3 ans pour réduire nos déchets de 15 kg par an et par habitant, tel est l’objectif fixé par le plan « territoire zéro déchet zéro gaspillage » lancé par Bordeaux Métropole et l’Ademe. Maison du projet urbain et de la vie quotidienne,La Bastide 2 rue du Professeur Calmette, 33100 Bordeaux Villenave-d’Ornon Gironde

2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T17:30:00

