LCP, le lundi 28 mars à 20:30

Le référendum est un outil politique important de la Ve République, utilisé à dix reprises depuis 1958. Cependant aucun n’a été organisé depuis 2005, quand la victoire du “non” à la consultation sur l’adoption de la Constitution européenne a été un revers majeur pour le Gouvernement de l’époque. Aujourd’hui, le recours au référendum reste une promesse faite par les candidats aux élections présidentielles. Dix référendums ont rythmé l’histoire politique française depuis 1958. Ils ont marqué le règne du général de Gaulle qui s’en servira à cinq reprises pour renforcer sa légitimité et imposer ses choix politiques au-dessus des partis. Ils ont illustré, sous Georges Pompidou, François Mitterrand et Jacques Chirac, des tournants de la construction européenne et des institutions (entrée de la Grande-Bretagne dans la communauté européenne, traité de Maastricht, réforme du quinquennat,…). Mais depuis le 29 mai 2005 et le non à la nouvelle Constitution européenne, aucun référendum n’a été organisé. Alors comment expliquer ce revirement, ce nouvel engouement de la classe politique actuelle pour le référendum, autrefois décrié car favorisant le « dégagisme » et une forme de populisme ? Qu’est devenue la crainte du vote boomerang, les électeurs ne répondant pas à la question posée mais sanctionnant le président ? Le référendum peut-il répondre à la nécessité et au besoin d’une vraie respiration démocratique, simple et directe ? En retraçant l’histoire chahutée de ces dix référendums, le journaliste Patrice Duhamel, fin connaisseur des arcanes de la politique française, et la documentariste Pauline Pallier (qui signa en 2020 pour LCP le documentaire, Laïcité, trente ans de fractures à gauche) ouvrent un débat passionnant. Mêlant entretiens avec des historiens, politologues, éditorialistes et des archives étonnantes tirées des fonds de l’INA, ce film lève le voile sur les rouages d’une arme politique majeure de nos institutions. **« Référundum, une arme à double tranchant ? » Un documentaire de Pauline Pailler Diffusion lundi 28 mars dans le cadre du cycle « Présidentielle 2022 » organisé sur les chaînes parlementaires LCP-Assemblée nationale et Public Sénat**

