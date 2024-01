LA RÉVOLUTION FRANÇAISE REFECTOIRES DES CORDELIERS Paris, 13 février 2024, Paris.

LA RÉVOLUTION FRANÇAISECOMÉDIE MUSICALE L’Histoire ne se raconte plus… Elle se chante !En accord et en collaboration avec Alain Boublil et Claude-Michel Schonberg.50 ans après sa création au Palais des Sports, Le premier Opéra Rock français revient enfin à Paris.Une troupe de 35 artistes, chanteurs, comédiens & musiciens sous la houlette de Marie Zamora à la mise en scène.Dans le cadre magnifique du Réfectoire des Cordeliers, scénographié par Charlotte Villermet et sublimé par les lumières de Jacques Rouveyrollis.Une jauge intimiste pour vous permettre la plus incroyable des immersions toute en émotions dans la tourmente révolutionnaire. 1789, Charles Gauthier et Isabelle de Montmorency s’aiment. Il est fils de boutiquiers, député du Tiers-Etat et se jette dans la Révolution avec Enthousiasme.Elle appartient à la Noblesse, suivra la famille Royale dans son exil puis reviendra vers Charles, emprisonné sous la Terreur …C’est un amour sublime qui s’inscrit en filigrane dans cette fresque impitoyable et grandiose qui va des Etats-Généraux de 1789 jusqu’à la Terreur de 1794. Qu’il s’agisse de l’ouverture des Etats-Généraux, de la prise de la Bastille, de la Déclaration des Droits de l’Homme dont le texte intégral se déroule sur une musique d’une beauté qui confine à la Noblesse (Eh Oui!) que l’on entende sur une merveilleuse orchestration Marie-Antoinette saluer la dernière étoile de son dernier matin ( Ils m’emmèneront par la ville dans un chariot de bois ) ou Isabelle de Montmorency cherchant l’homme qu’elle aime dans la foule des Révolutionnaires sans bien comprendre le sens de son combat, les mots sont justes , toujours authentiques dans les moments où seule l’Histoire parle.Les émotions, les sentiments, les colères, les joies, les idées même nous parviennent, non pas comme imaginés ni même retrouvés, mais comme véritablement vécus .Et c’est là le miracle de l’œuvre qui nous est présentée aujourd’hui : En 1789, Robespierre avait 31 ans, Danton 30, Saint-Just 22, Bonaparte 20. C’est l’âge moyen de l’équipe qui nous offre cette REVOLUTION FRANCAISE , Rock-Opéra au carrefour des grandes traditions musicales et de la pop-music.Avec respect, avec humour, avec passion, avec beaucoup de talent surtout, les citoyens responsables de cette œuvre nous font cadeau de notre propre Histoire.Texte d’Eddy MARNAY extrait de l’album 1973.Distribution: Diane Fourès est Charlotte CordayPierre-Etienne est Charles GauthierJulie Denn est Marie-Antoinette Marion Perronnet est Isabelle de MontmorencyThomas Roditi est DantonFabrice Todaro est Fouquier TinvilleMadison Golaz est Olympe de GougesPascal Aubert est CharretteAdrien Hannequin est RobespierreEmilien Marion est MirabeauHenri Pauliat est MaratMatthieu Vinel est Louis XVIDurée : 85 minutesPlacement libre / ASSIS ou DEBOUT

