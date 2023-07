Exposition « La Saône » Réfectoire des moines Tournus Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

Tournus Exposition « La Saône » Réfectoire des moines Tournus, 15 septembre 2023, Tournus. Exposition « La Saône » 15 – 17 septembre Réfectoire des moines Visites guidées pour les groupes sur demande Par cette exposition, quelques artistes tentent de faire partager le regard qu’ils posent sur la Saône, composant essentiel de l’ADN de Tournus. Chacun, à sa manière, la voit, la vit, l’aime, (la vénère ?)

Chacun, à sa manière, se l’approprie, se l’invente.

Et chacun offre à voir, avec la plus grande honnêteté, les émotions qu’il éprouve face à ces eaux tantôt vertes, tantôt grises, parfois bleues, lisses ou moutonneuses, lointaines ou envahissantes.

À Tournus comme dans toutes les villes aimantées à ses rives, elle est Sauconna, la déesse généreuse aux rares colères.

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

