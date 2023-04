Concert-rencontre : guitare et chants de la Méditerranée Réfectoire des moines Asnières-sur-Oise Office de Tourisme Communautaire terre de Carnelle Asnières-sur-Oise Catégories d’Évènement: Asnières-sur-Oise

Val-d'Oise

Concert-rencontre : guitare et chants de la Méditerranée Réfectoire des moines, 28 mai 2023, Asnières-sur-Oise Office de Tourisme Communautaire terre de Carnelle Asnières-sur-Oise. Asnières-sur-Oise ,Val-DOise , Asnières-sur-Oise Concert-rencontre : guitare et chants de la Méditerranée Abbaye de Royaumont Réfectoire des moines Asnières-sur-Oise Val-DOise Réfectoire des moines Abbaye de Royaumont

2023-05-28 15:30:00 15:30:00 – 2023-05-28 16:30:00 16:30:00

Réfectoire des moines Abbaye de Royaumont

Asnières-sur-Oise

Val-DOise Asnières-sur-Oise . Cycle [lumières sur la création]

Entre mélodies baroques et airs flamencos, la musique du guitariste François Aria et de la mezzo- soprano Daphné Souvatzi invite à larguer les amarres. billetterie-spectacles@royaumont.com +33 1 30 35 58 00 https://www.royaumont.com/ Réfectoire des moines Abbaye de Royaumont Asnières-sur-Oise

dernière mise à jour : 2023-03-06 par Office de Tourisme Communautaire terre de Carnelle

Détails Catégories d’Évènement: Asnières-sur-Oise, Val-d'Oise Autres Lieu Asnières-sur-Oise Adresse Asnières-sur-Oise Val-DOise Office de Tourisme Communautaire terre de Carnelle Réfectoire des moines Abbaye de Royaumont Ville Asnières-sur-Oise Office de Tourisme Communautaire terre de Carnelle Asnières-sur-Oise Departement Val-DOise Tarif Lieu Ville Réfectoire des moines Abbaye de Royaumont Asnières-sur-Oise

Asnières-sur-Oise Asnières-sur-Oise Office de Tourisme Communautaire terre de Carnelle Asnières-sur-Oise Val-DOise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/asnieres-sur-oise office de tourisme communautaire terre de carnelle asnieres-sur-oise/

Concert-rencontre : guitare et chants de la Méditerranée Réfectoire des moines 2023-05-28 was last modified: by Concert-rencontre : guitare et chants de la Méditerranée Réfectoire des moines Asnières-sur-Oise 28 mai 2023 Abbaye de Royaumont Réfectoire des moines Asnières-sur-Oise Val-DOise Asnières-sur-Oise Office de Tourisme Communautaire terre de Carnelle Réfectoire des moines Asnières-sur-Oise val d'oise

Asnières-sur-Oise Office de Tourisme Communautaire terre de Carnelle Asnières-sur-Oise Val-DOise