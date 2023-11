Impro Thérapie by la FBI Réfectoire des Abbés Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault Impro Thérapie by la FBI Réfectoire des Abbés Béziers, 20 janvier 2024, Béziers. Impro Thérapie by la FBI Samedi 20 janvier 2024, 20h30 Réfectoire des Abbés La Fédération Biterroise d’Improvisation vous donne rendez vous, le samedi 20 janvier à 20h30, au Réfectoire des Abbés à Béziers pour une soirée spéciale Impro Thérapie.

La nouvelle année approche avec son lot de bonnes résolutions…

Pour vous aider à démarrer 2024 du bon pied, la FBI met à votre disposition son équipe d' »impropsys » pour vous accompagner dans votre cheminement intérieur, passant de l’ombre à la lumière.

Venez livrer vos angoisses, folies et fantasmes, à cette équipe qui sera à votre écoute, et ce dans le respect, la bienveillance et la bonne humeur. Lieu: Réfectoire des Abbés – rue du Puits de la Courte à Béziers

PAF : 5€ (CB non acceptée)

Réservation fortement conseillée : contact.fbi.impro@gmail.com Réfectoire des Abbés Rue du Puits de la Courte, Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie [{« link »: « mailto:contact.fbi.impro@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:30:00+01:00

2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:30:00+01:00 theatre impro Détails Catégories d’Évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Réfectoire des Abbés Adresse Rue du Puits de la Courte, Béziers Ville Béziers Departement Hérault Age max 99 Lieu Ville Réfectoire des Abbés Béziers latitude longitude 43.347428;3.215018

Réfectoire des Abbés Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/